Les forains d’Helmet contre l’interdiction des poneys en ville

À compter du 1er janvier 2019, les chevaux de foire seront interdits à Bruxelles. Le projet d’ordonnance a été voté à l’unanimité en décembre dernier en commission du Parlement bruxellois. À l’occasion du 83e Scharnaval, un forain s’est installé sur la place Helmet à Schaerbeek avec huit poneys qui tournent en rond durant de nombreuses heures.

De couleur rouge vif et avec un jeu de lumière digne d’une boîte de nuit, le manège forain, situé sur la place Helmet à Schaerbeek a tout pour attirer les plus petits. Émerveillés, les enfants n’hésitent pas à supplier leur parent pour monter sur le dos d’un des huit petits poneys qui attendent résignés et dans un vacarme assourdissant.