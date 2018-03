Bruxelles: le centre culturel arabe fête ses 30 ans

Le 31 mars prochain, le Centre culturel arabe (CCA), situé à Saint-Josse, fêtera ses 30 ans. Ses dirigeants sont en train d’en faire un musée qui permettrait d’apporter un regard ouvert et laïc sur l’histoire de la culture arabe. Avec l’un de ses fondateurs, La Capitale revient sur ces 30 années d’existence.

« Il résiste, il a résisté envers et contre tout », ce sont les mots d’Hawa Djabali. Cette femme d’origine algérienne, pimpante et passionnée par les arts, l’écriture et la culture, a fondé le centre culturel arabe en 1988 avec Ali Kheder, musicologue puis docteur en sciences sociales, qui venait de fuir l’Irak.