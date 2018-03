Fremault dans le viseur du syndicat national des propriétaires

L e Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (SNPC) n’a pas l’air de porter la ministre bruxelloise Céline Fremault (cdH) dans son cœur ces temps-ci. Dans son dernier magazine, il épingle la ministre en une, contre une étude qu’elle a commandé concernant la création de commissions paritaires locatives.

Le SNPC, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, publie chaque mois un magazine destiné à ses membres, « Le Cri ». Un nom plutôt bien choisi, tant on y lit des positions souvent très tranchées. Le dernier numéro ne déroge pas à la règle, et, bien que la publication soit nationale, interpelle directement la ministre bruxelloise du logement en une.