Le Local, un restaurant zéro déchet à Ixelles qui a la cote

L ancé par deux jeunes entrepreneuses bruxelloises, le Local est une pépinière culinaire basée sur les principes de l’économie circulaire. A Bruxelles, l’objectif zéro-déchet commence petit à petit à intéresser des restaurateurs tels qu’Aubane et Laura qui ont voulu montrer que faire de la restauration de manière verte et locale est possible ! Depuis son ouverture, les clients, curieux, affluent et n’hésitent pas à revenir.

Le Local est un restaurant durable situé à Ixelles à deux pas de l’avenue Louise. Celui-ci a été ouvertfin décembre 2017 par deux jeunes entrepreneuses, Aubane Verger et Laura Perahia. Depuis son ouverture, et à la grande surprise de ces dernières, l’affaire marche très bien, avec d’ores et déjà des clients fidèles qui reviennent plusieurs fois par semaine.