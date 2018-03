Ganshoren: Les 27 membres de la liste du bourgmestre sont connus

Les 27 candidats de la liste du bourgmestre de Ganshoren sont désignés. Le bourgmestre Robert Genard pousse la liste qui sera tirée par le jeune Stephane Obeid. Les échevines sortantes Sabrina Baraka et Magali Cornelissen occupent respectivement les deuxième et quatrième place. Les conseillers communaux Lionel Van Damme et Huguette De Bast sont 3e et 6 e. « Cette liste est représentative de tous les quartiers et de la diversité de la commune. C’est une liste très jeune avec une moyenne d’âge de 40 ans », avance Stéphane Obeid.

Le programme est composé de 15 thématiques allant de la sécurité à la santé en passant par la mobilité, la propreté et l’environnement. Le programme est actuellement présenté dans les différents quartiers.