«Prudence avant la 5G», demande Onde.brussels

Les antennes GSM notamment en cause. - V.Rocher

Le groupe «ondes.brussels», constitué d’associations de la société civile, a analysé le rapport d’expertise commandé par le gouvernement bruxellois sur l’impact des ondes sur la santé. Des décisions devront bientôt être prises en lien avec le déploiement de la 5G et des compteurs de gaz et d’électricité communicants. Selon les conclusions du groupe, le rapport d’experts contient des «digressions idéologiques non fondées scientifiquement». Ondes.brussels estime également que «les effets sur la santé sont méthodiquement omis, minimisés, voire discrédités».