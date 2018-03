Nouveau site Internet pour les Archives de la Ville de Bruxelles

On y trouve notamment les témoignages post-attentats. - D.C.

Les Archives de la Ville de Bruxelles ont un nouveau site. Il permet de découvrir ce qu’elles conservent et de visualiser plusieurs types de documents en ligne (livres d’or, almanachs, cahiers bruxellois et bulletins communaux). Le moteur de recherche est annoncé avoir été choisi pour sa qualité en matière d’indexation, de recherche de contenu et pour sa facilité d’utilisation.