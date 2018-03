Carnaval à Schaerbeek: couleurs et fantaisie étaient là

Comme chaque année, le carnaval de Schaerbeek, appelé aussi le Scharnaval a fait son grand retour ce samedi pour le bonheur des plus petits mais aussi de leurs aînés. L’ambiance dans les rues de la commune schaerbeekoise était festive et haute en couleurs car de nombreux courageux n’ont pas hésité à braver la neige et le froid.

La 89ème édition du très attendu Scharnaval s’est déroulée ce samedi après-midi dans les rues de Schaerbeek. Le grand départ s’est donné près de l’avenue Chazal où les chars et les spectateurs attendaient impatiemment le début du cortège.