Le Rideau de Bruxelles fête ses 75 ans!

Le théâtre Rideau de Bruxelles a fêté samedi son 75e anniversaire et le début de sa rénovation. Le chantier est prévu sur une durée de 11 mois.

La salle de spectacle sera remise aux normes et un patio en verre sera créé sur la cour existante. Le coût du chantier est de 1,1 million d’euros. Il sera financé à hauteur de 479.000 euros par la Fédération Wallonie-Bruxelles, par un emprunt propre de 500.000 euros et via des dons et levées de fonds. Sa programmation ne sera pas perturbée par les travaux.