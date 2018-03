Ixelles: Le meurtrier de l’émission Strip-Tease court toujours

La carrière cinématographique d’Anne Gruwez a commencé au début des années 2000 dans la fameuse émission Strip-Tease. En 2002, une toxicomane est égorgée rue du Trône à Ixelles. Cela marquera le début de la collaboration entre Yves Hinant et la fringante juge bruxelloise. Si le meurtrier a été jugé, il est toujours en fuite et fait partie des personnes les plus recherchées par la police belge.

« Ça ne devait pas être moi, la juge, pour l’émission Strip-Tease. Mais l’autre juge s’est désisté. J’ai été appelée parce qu’il y avait un cadavre égorgé rue du Trône à Ixelles et j’y suis allée. j’ai fait mon travail, sans me soucier des caméras