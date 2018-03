Des Ixellois en justice contre le chantier de la rue Kerckx

La construction de 12 appartements et d’un parking sous deux étages a débuté en septembre 2015 à la rue Kerckx à Ixelles. Et plusieurs maisons de cette même rue sont impactées par ce chantier. Malgré les tentatives d’intimidation du promoteur, les riverains ont lancé une procédure en justice.

« Au départ, nous nous étions opposés à ce chantier, et avions recensé plus de 400 signatures sur la pétition. C’est un lamentable échec, ce projet ne sent pas bon