Saint-Michel fait la bonne opération

Saint-Michel et Machi continuent d’étonner. - Devaux

Vainqueur du choc de la journée à Boitsfort, Saint-Michel peut savourer d’autant plus que Genappe et Etterbeek (2-2) se sont neutralisés et que le leader, Saint-Josse, s’est fait surprendre par l’Union rixensartoise (0-1). Un dimanche de rêve pour les Collégiens.