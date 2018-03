Gros succès pour l’expo Dragon Ball Z à Made in Asia

L e plateau du Heysel a accueilli des milliers de visiteurs venus des quatre coins de la Belgique pendant trois jours à l’occasion de Made in Asia. Cette année, une exposition inédite consacrée à Dragon Ball Z s’est tenue pendant les trois jours du salon, au plus grand bonheur des adeptes de la série.

Le salon de Made in Asia a accueilli ce week-end sur le plateau du Heysel, des milliers de visiteurs curieux et passionnés par l’univers des mangas japonais, des jeux vidéo et de culture du pays du Soleil-Levant. Dans l’exposition à thème de cette année, les organisateurs de l’événement ont choisi de mettre en vedette la série culte d’animation japonaise, Dragon Ball Z.