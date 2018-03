Une nouvelle phase de travaux entamée place Madou à St-Josse

Le chantier de réaménagement de la place Madou se poursuit. Après la mise à sens unique de la rue Scailquin au début du mois de février, avec déviation du trafic routier par le début de la chaussée de Louvain, habituellement réservée uniquement aux bus, le chantier sur la place même a été étendu.

En conséquence, l’esplanade au pied de la tour n’est plus accessible aux cyclistes et ne l’est quasiment plus aux piétons.