Le patron d’un restaurant fusillé à Forest

Ce matin, le temps restera sec avec souvent des nuages bas, mais des éclaircies graduellement plus larges sur le nord. Vers 12.00 h, les températures oscilleront entre +1 ou +2 degrés dans la plupart des régions et -1 ou -2 degrés en Hautes Fagnes. Le vent sera modéré et à la côte parfois assez fort, de secteur est-nord-est.

11h 0°C 16 km/h 13h 1°C 18 km/h 15h 2°C 22 km/h 17h 2°C 22 km/h 19h 1°C 23 km/h 21h 0°C 17 km/h