Boxe: Merhy est impatient d’en découdre avec Goulamirian

Ryad est parti ce lundi matin de Bruxelles-Midi pour Marseille, où il combattra pour le titre de champion du monde WBA des poids lourds-légers samedi soir.

Il a des fourmis dans les gants... Après sa préparation à Boston, le champion de boxe bruxellois Ryad Merhy a quitté Bruxelles pour Marseille ce lundi. Samedi, au Palais des Sports de la cité phocéenne, il affrontera le Franco-Arménien Arsen Goulamirian, invaincu comme lui, pour la ceinture mondiale WBA des lourds-légers.

« Je suis impatient », nous a confié un Ryad calme, détendu et serein alors qu’il était sur le quai ce lundi, un peu avant d’embarquer dans le Thalys. « J’ai hâte d’être samedi et je compte bien prendre du plaisir sur le ring car c’est important aussi de s’amuser quand on boxe... »

Pesée au Stade Vélodrôme

Prêt mentalement et physiquement, « Ryry » va essentiellement s’attacher cette semaine à être au poids requis avant la pesée qui aura lieu vendredi soir au mythique stade de foot de l’OM : « Je dois faire 90 kilos et je suis à 94. Je vais donc faire ce qu’il faut, et notamment du travail de cardio, pour y arriver. »

Quant à Goulamirian, il arrivera à Marseille mardi. La conférence de Presse officielle de la manifestation, qui sera retransmise samedi par Canal + et Club-RTL, aura lieu mercredi. Jeudi, les boxeurs s’entraîneront à huis clos.

Sudpresse sera sur place dès vendredi pour faire vivre l’événement.