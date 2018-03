20/03 05:00 → 20/03 11:00

En fin de nuit et mardi matin, on prévoit quelques chutes de neige, mais les quantités seront limitées à tout au plus 1 ou 2 cm. Dans l'ouest du pays, les précipitations tomberont plutôt sous la forme d'un peu de pluie, qui pourrait temporairement être verglaçante.