RWDM–Waremme se jouera dimanche en même temps que Liège-Olympic

Dans la perspective de voir le RWDM fêter son titre ce week-end, la direction du club a finalisé l’organisation de la rencontre entre le club molenbeekois et Waremme ce dimanche à 15h plutôt que la veille à 20h comme c’était normalement prévu. Le but? Fêter le titre sur le terrain si les Molenbeekois venaient à battre Waremme et que l’Olympic Charleroi contraint Liège à perdre des points au même moment.

