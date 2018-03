Bruxelles: 4 ans de prison avec sursis pour viol sur son épouse

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, lundi, un homme prévenu pour viol et coups et blessures à une peine de 4 ans de prison avec sursis. Ce dernier était poursuivi pour avoir battu sa femme et pour l’avoir violée, le 31 mars 2016, ainsi que pour avoir porté des coups au frère de celle-ci, le 2 avril 2016.

