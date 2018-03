Avis favorable pour l’aménagement les glacières d’Auderghem

Les glacières d’Auderghem, ce terrain situé dans le triangle formé par la chaussée de Wavre, le boulevard Général Jacques et celui du Triomphe, est inoccupé depuis près de 20 ans. Seuls les annonceurs publicitaires le chérissent puisqu’ils peuvent laisser parler leur créativité grâce à la présence de deux panneaux géants. Aujourd’hui, un nouveau projet immobilier de Bouygues a obtenu le feu vert de la commission de concertation présidée par Auderghem mais rien ne garantit que les immeubles pourront se construire rapidement.

Dans la première mouture, Bouygues avait vu les choses en grand. Quelque 261 logements, une résidence pour étudiants de 250 kots, avec une conciergerie, des commerces, des équipements d’intérêt collectif et de service public et, en sous-sol, un parking de 379 places pour voitures et 15 pour les motos, le tout réparti sur trois niveaux.