300 employeurs réunis au musée d’Ixelles

300 employeurs de tous les secteurs seront rassemblés à l’occasion d’un afterwork consacré à la réflexion sur le monde du travail et l’emploi de qualité, le 20 mars, dès 18h, au Musée d’Ixelles.

La soirée sera l’occasion de faire se rencontrer les employeurs ixellois et bruxellois et rappellera la nécessité d’envisager conjointement la création d’emplois de qualité et l’utilisation optimale du dispositif local par les employeurs et les entrepreneurs.