Reprise de King Kong Théorie au théâtre de la Toison d’Or

En 2017, le théâtre de la Toison d’Or (TTO) proposait une adaptation du livre en forme de manifeste féministe «King Kong Théorie», de Virginie Despentes, que nous vous recommandions. Le spectacle est de retour pour une vingtaine de dates au TTO, dont 10 représentations affichent déjà complet.

Ce King Kong Théorie est une pièce engagée et émouvante, portée par trois actrices qui donne vie au texte de l’auteure française. La mise en scène, travaillée mais sobre, permet à chacun de s’identifier directement aux propos, aussi tabous ou choquants soient-ils. En effet, on y parle sexe, pornographie, viol, prostitution. Et le public n’en sort pas indifférent.