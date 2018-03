Koekelberg: grande chasse aux œufs le 1er avril au parc Elisabeth

Le dimanche de Pâques, le Belgian Chocolate Village organise, en collaboration avec le service des Familles de la commune de Koekelberg, une grande chasse aux œufs dans le parc Élisabeth.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, le départ a lieu à 10h et pour les plus grands de 6 à 8, le départ est prévu à 11h. Et si vous trouvez l’œuf d’or ou d’argent, vous recevrez un beau cadeau. Inscriptions avant le 29 mars au Belgian Chocolate Village situé rue de Neck 20.