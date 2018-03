Fabian Maingain et Zoubida Jellab ont intégré le CA de Gial

A la suite d’une assemblée générale et d’un conseil d’administration (CA) lundi après-midi, les conseillers communaux d’opposition Fabian Maingain (DéFI) et Zoubida Jellab (Ecolo) ont été intégrés comme membres au sein de l’asbl Gial, en charge de l’informatique et de la bureautique de tous les services de la Ville de Bruxelles, a indiqué le cabinet de l’échevin bruxellois Mohamed Ouriaghli (PS).

Il assure que tous les documents sur la gestion sont à leur disposition dans un souci de transparence. Un nouveau conseil d’administration sera organisé mercredi. Il permettra notamment de faire un récapitulatif des documents fournis. Le point est également à l’ordre du jour du prochain conseil communal de la Ville, le 26 mars.