Il s’agit de la 7e saison de The Voice Belgique. - D.R.

Ce mardi, la 7e édition de The Voice Belgique rentre dans une nouvelle phase. Après les auditions à l’aveugle et les duels, c’est autour de l’étape des Lives d’être diffusée sur la RTBF. Dès ce mardi, le public va pouvoir intervenir et voter pour son candidat favori. 11 Bruxellois représentent la capitale dans cette dernière étape.