Sans ascenseur depuis deux semaines dans un immeuble de 14 étages

Lundi matin, les locataires d’un immeuble anderlechtois se sont rendus, avec le syndicat des locataires, devant les bureaux de la société Comensia afin de manifester leur mécontentement. Depuis plus de deux semaines, les habitants de cet immeuble de 14 étages sont privés de leurs deux ascenseurs.

Depuis le début du mois de mars, les centaines de locataires de l’immeuble 2 du parc Peterbos, situé à Anderlecht, ont dû faire face à un problème qui n’est pas des moindres. Durant plus de deux semaines et jusqu’à lundi après-midi, les deux ascenseurs du logement social ne fonctionnent pas à cause de leurs dispositifs estimés « fragiles