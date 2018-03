Les chômeurs bruxellois peu sanctionnés par Actiris en 2017

L’an dernier, 152 sanctions ont été adressées aux chômeurs bruxellois qui n’ont pas livré assez d’efforts pour trouver du travail ou ont trop peu contribué à leur parcours d’insertion, selon le rapport annuel de l’Onem. C’est la première fois que l’office régional de l’emploi Actiris était compétent pour sanctionner les chômeurs.

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, les régions sont devenues compétentes pour imposer des santions en termes de disponibilités active et passive. Le transfert a eu lieu en 2016 pour la Flandre et la Wallonie, et en 2017 pour la Région de Bruxelles-capitale.