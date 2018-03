Mobilisation contre la grille au Val de la Cambre à Ixelles

Une demande de permis d’urbanisme a été introduite pour implanter une gigantesque grille obstruant passage et vue du square du Val de la Cambre depuis l’avenue Duray et l’abbaye de la Cambre. «En cas de fermeture de la grille, l’usager du passage devra faire un détour de près d’un kilomètre pour arriver au même point. Les citoyens sont d’autant plus désireux de donner de la voix qu’ils avaient été privés de débat public en octobre 2009 quand une première grille avait été placée illégalement au niveau du 169 avenue de l’Hippodrome», s’insurge le comité de quartier Hippodrome.

Dans cette même avenue, l ’Institut Saint-André fait circuler une pétition contre cette fermeture. «