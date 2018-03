Dix ans pour le Brussels Athletics qui a récompensé 25 athlètes

Pour ses 10 ans, le Brussels Athletics a voulu mettre les petits plats dans les grands. Ce lundi, dans la salle gothique de l’Hôtel de Ville, l’ASBL a récompensé les meilleurs Bruxellois de la saison. Au total, 25 lauréats ont répondu présent.

La remise des prix du challenge était basée sur la régularité. « Le but est de féliciter, soutenir et encourager les Bruxellois. Ce challenge permet aussi d’élever le niveau des meetings dans la capitale et pousser les plus jeunes à se dépasser, en côtoyant l’élite », souligne Frédéric Xhonneux, chargé de communication.