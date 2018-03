Des blessures en cascade au Brussels

On attend une nuit calme et presque serein. Des champs nuageux deviendront plus nombreux à partir du littoral, mais le temps restera sec. Risque de brume et de brouillard givrant. Vers 03h, les températures seront comprises entre -5 et +3 degrés, sous un vent faible ou modéré du secteur nord.

06h 0°C 9 km/h 08h 0°C 11 km/h 10h 0°C 3 km/h 12h 5°C 5 km/h 14h 7°C 6 km/h 16h 7°C 6 km/h 18h 6°C 4 km/h 20h 3°C 9 km/h 22h 1°C 12 km/h