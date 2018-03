Vos nids-de-poule signalés partout dans Bruxelles

Fortes pluies, neige et gel, les conditions météo de cet hiver ont favorisé la formation de nids-de-poule dans les voiries bruxelloises. Avec l’aide de Fix my street, où chacun peut signaler tout ce qui ne va pas, grâce aussi aux observations de notre rédaction, nous avons relevé quelques-uns de ces exemplaires, parfois dangereux.

Les nids-de-poule, on connaît à Bruxelles. Tout automobiliste ou tout cycliste a déjà juré un certain nombre de fois en ayant évité de justesse d’abîmer son vélo ou en craignant d’avoir achevé un amortisseur de sa voiture. Chaque année, la Région et les communes en réparent un certain nombre mais ils sont particulièrement nombreux à la fin de l’hiver.