Léopold Storme «émêché» dans un bar: «Aucune difficulté à cela»

L’avocat de Léopold Storme, surnommé le «Tueur des Marolles» depuis qu’il a été reconnu coupable du meurtre de ses parents et de sa sœur en 2007, a réagi suite à la vidéo dans laquelle le condamné de 30 ans apparaît visiblement éméché dans un bar d’Ixelles.

« Je pense que Léopold Storme a démontré à quel point il était capable d’embrasser une réinsertion et de respecter le cadre qui lui était imposé. Alors il est évident qu’il est aujourd’hui libéré, sauf erreur, depuis plus d’un an. Des conditions lui sont imposées et il est évident que d’aucuns guettent le moindre faux pas