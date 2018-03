Un courrier de menace accompagné d’une munition envoyé au MRAX!

Le Mouvement contre le racisme, l’antisémitime et la xénophobie se plaint d’avoir reçu un courrier menaçant accompagné d’une munition. Selon le Mrax, ce type d’actes de plus en plus récurrents sont la conséquence de la banalisation de «discours racialistes» émanant notamment de la sphère politique.

Le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (Mrax) a reçu cette semaine une lettre de menaces accompagnées d’une balle. « Marre de tous ces sales nègres, bougnoules, Mrax, etc. La Belgique aux Belges », peut-on lire dans la missive en question.