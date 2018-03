Bruxelles: un motard grièvement blessé chaussée de la Hulpe

Un motard a été grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture mercredi matin à Ixelles. Un médecin légiste est descendu sur les lieux et un expert automobile a été désigné, indique le parquet de Bruxelles.

L’accident est survenu vers 8h45 au carrefour de l’avenue Franklin Roosevelt et de la chaussée de La Hulpe. L’automobiliste, qui s’apprêtait à emprunter l’avenue du Pérou, n’a pas vu le motard qui arrivait au moment de sa manœuvre et l’a percuté. La victime a été grièvement blessée. Ses jours étaient dans un premier temps en danger mais ce n’était plus le cas peu après midi.