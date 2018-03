Goeman fait place à Malbrancke!

Titulaire depuis six saisons à Ganshoren, Kevin Goeman a choisi de se lancer un nouveau défi la saison prochaine. Ainsi, il défendra les couleurs de Boka United en P2 néerlandophone et sera remplacé, entre les perches, par Amaury Malbrancke, le gardien de Waterloo.

Il y aura comme une certaine nostalgie lors des prochaines rencontres de championnat à Ganshoren. Et pour cause, l’une des icônes du club, Kevin Goeman, ne défendra plus les cages des Verts la saison prochaine, lui qui a choisi de relever un nouveau défi à Boka United, en P2 néerlandophone. Un choix difficile pour celui qui vit déjà sa sixième saison sous la houlette de Serge Debacker.