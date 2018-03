Anderlecht SCB privé de son stade par la commune

Après deux rencontres disputées hors de ses bases, Anderlecht SCB devait de nouveau jouer à domicile dimanche prochain contre El Hikma. Problème, le club de Diego Van Den Abbeel a été interdit d’accès à son terrain, le Stade Verdi, par la Commune d’Anderlecht. La faute à une rencontre amicale non déclarée auprès de l’Union belge le 6 mars dernier.

Le 6 mars dernier, le club d’Anderlecht SCB planifie une rencontre amicale en milieu de semaine contre Vilvorde. Cependant, tout n’a pas été effectué dans les règles de l’art. « On a introduit la demande auprès de l’Union belge beaucoup trop tard et on a joué quand même