Notre opération anti-nids-de-poule continue

Dans notre édition de ce mercredi, nous avons évoqué la manière dont la Région traite les nids-de-poule. Une explication assortie de plusieurs exemples dans le centre de la ville, avenue Louise et rue Ravenstein notamment.

Mais il ne faudrait pas croire que ces trous sont propres au seul pentagone ou au centre de la ville. Quand on va sur le site internet de la Région Fix my street, on a quelques jolis exemples de nids-de-poule dans des communes plus décentrées.