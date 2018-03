1.500 enfants chantent contre le racisme à Saint-Gilles (vidéo)

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre le racisme, les 1.500 élèves des huit écoles communales de Saint-Gilles se sont retrouvés sur la place Morichar, ce 21 mars.

Ils ont réinterprété la chanson « Résiste » de France Gall. Charles Picqué (PS), le bourgmestre, rappelle « qu’à Saint-Gilles, plus de 140 nationalités se côtoient quotidiennement. La question du respect des cultures, de la non-discrimination et de l’égalité des chances est donc essentielle pour préserver toute cette richesse et l’équilibre de la commune.