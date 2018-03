Les restaurants Buffalo Burger, un succès molenbeekois

Buffalo Burger est une chaîne de restaurants Molenbeekoise lancée en 2016 par Saïd, un restaurateur bruxellois d’origine marocaine. Grâce à son expérience et son savoir-faire, il propose, avec son équipe, des burgers et steaks de qualité dans ses restaurants dignes des westerns américains. Du menu au décor, rien n’a été laissé au hasard. Les prochaines ouvertures auront lieu à Schaerbeek et Simonis dans les prochaines semaines pour le plus grand bonheur de leurs clients.

« Vivez l’expérience du gourmet burger », tel est le mot d’ordre que l’équipe du Buffalo Burger souhaite faire passer auprès de sa clientèle. Avec un premier restaurant ouvert en 2016, place de la Duchesse à Molenbeek, l’affaire de Saïd n’a cessé de croître et d’attirer Bruxellois et touristes à tel point qu’en deux ans à peine, quatre enseignes au total auront vu le jour.