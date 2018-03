Le PS et le sp.a feront finalement une liste commune à Jette

Un accord a finalement été trouvé entre le PS et le sp.a pour former une liste commune pour les élections communales d’octobre à Jette. On s’en souvient, les vives tensions entre Julien Casimir (PS) et Fouad Ahidar (sp.a) avaient poussé ce dernier à annoncer vouloir faire une liste sans le PS. La raison? Les négociations entre Julien Casimir et Fouad Ahidar ne donnaient pas de résultats. Le premier n’acceptant pas les conditions du second.

Ces tensions ont mené le PS a désigné une nouvelle tête de liste pour les élections communales en la personne de Xavier Van Cauter. Ce Jettois de longue date a notamment travaillé comme collaborateur de Laurette Onkelinx de décembre 2011 à novembre 2014.