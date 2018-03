Saint-Josse: le jardin d’un home ouvert sur le quartier

Un espace de nature dans la commune la plus dense de Belgique. - V.M.

Depuis un an, le jardin de la maison de repos Anne-Sylvie Mouzon s’éveille. Le lieu apporte un cadre plus vert aux résidents, mais permet aussi de développer des activités qui inscrivent le home au sein du quartier. Chaque mercredi, des enfants du CPAS de Saint-Josse viennent y réaliser des activités, avec les seniors volontaires. Un projet intergénérationnel qui permet de créer des liens et fait l’objet d’un court documentaire qui vient de sortir.