Polémique autour des FIPA à la Stib: pas de débat au parlement

Une trentaine de sans-papiers ont été interceptés lundi dernier au cours d’une opération policière de grande envergure menée sur les réseaux de transport en commun en Région bruxelloise (Stib, De Ljin et SNCB). Délivrés par la police fédérale dans un communiqué destiné aux médias, les résultats de la FIPA (Full integrated police action) ont suscité un malaise certain au sein de la Stib. En invitant la presse à venir assister à cette opération de contrôle, la société des transports publics bruxellois espérait au contraire démontrer que sa volonté est uniquement de lutter contre la fraude et de sécuriser le réseau, aucunement de faire la chasse aux sans-papiers.