Laeken: le businessman Ljiridon Saljahi écroué pour port d’arme

Le businessman bruxellois Ljiridon Saljahi, victime d’une tentative d’assassinat en août 2016 à Laeken, était poursuivi pour trois détentions d’armes illégales entre 2015 et 2016. Il avait assuré devoir se protéger contre deux clans albanais avec qui il était en conflit. Le tribunal correctionnel de Bruxelles l’a tout de même condamné à 14 mois de prison ferme ce mercredi.

Les explications de Ljiridon Saljahi et les plaidoiries de ses avocats Me Yannick de Vlaemynck et Me Nicolas Houssiau, n’ont pas suffi à le sortir d’affaire. Le tribunal correctionnel de Bruxelles l’a condamné ce mercredi à une peine de 14 mois de prison ferme pour détentions illégales d’armes à feu, entre 2015 et 2016.