La ferme de Bruxellois à Buissonville menacée par des chasseurs

Ils sont Bruxellois et entrepreneurs depuis un an. Delphine, Justine, Simon et Niels se sont installés à Buissonville (province de Namur) afin d’y implanter une ferme durable. Malheureusement, leur rêve s’est transformé en cauchemar depuis que des habitants du coin, peu scrupuleux, tentent de les chasser du village à coups d’actes de vandalisme.

Delphine, Justine, Simon et Niels sont quatre amis. Il y a un an le groupe de Bruxellois s’est installé dans le village de Buissonville dans la province de Namur, afin d’y créer une ferme agroécologique. « Nous avons un contrat d’accord avec les propriétaires du terrain. Emballés par notre projet, ils nous ont proposé de nous installer sur leur domaine