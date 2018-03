Les agents de la Stib formés à détecter les colis suspects

Agents et caméras supplémentaires, mesures anti-intrusion dans les stations et les tunnels, poubelles transparentes et numéro d’urgence gratuit: la Stib a pris plusieurs mesures pour renforcer la sécurité de son réseau depuis le 22 mars 2016. Des fiches-scénarios visant à clarifier la marche à suivre en cas d’attaques terroristes ont été constituées et les agents ont suivi de nouvelles formations.

Au lendemain des attentats de Bruxelles qui ont touché la station de métro Maelbeek, le gouvernement régional avait annoncé l’octroi de nouveaux budgets permettant à la Stib d’engager 122 agents de sécurité supplémentaires. C’est la société privée de gardiennage Seris qui a assuré ce renfort en attendant que des nouvelles recrues intègrent la Stib après une période de formation.