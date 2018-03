Attentats, 2 ans après: le programme des commémorations

Deux ans après les attentats de Bruxelles, le gouvernement fédéral a prévu des commémorations qui tiennent compte avant tout des desiderata des victimes plutôt que du protocole.

Avec une minute de silence ou un moment de recueillement à Zaventem, puis à la station de métro Maelbeek et enfin devant le monument à toutes les victimes d’actes de terrorisme en Belgique et à l’étranger. Un moment de rencontre entre victimes et services de secours est aussi prévu au Bozar.