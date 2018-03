Foot amateur, le débat: la réforme fait grincer des dents

Par Emmanuel Demolder, Jérôme Vidotto, Manu Salvé, Philippe Dewitte et Mickaël Fabri

Troisième et dernière partie de notre série consacrée au football amateur. Coup de projecteur, ce jeudi, sur le système qui a révolutionné le football belge. Et dont Liège, la RAAL, le RWDM et l’Olympic sont au cœur de ce système.