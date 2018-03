82.000€ saisis sur des comptes appartenant à des terroristes

En deux ans, le gouvernement fédéral a fait geler plus de 82.000 euros sur des comptes appartenant à des personnes ou entités liées au terrorisme. Figurent notamment sur la liste, des djihadistes partis en Irak ou en Syrie comme Younes Abaaoud et les personnes impliquées dans les attentats de Bruxelles et de Paris.

