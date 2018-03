22 mars: commémoration deux ans après les attentats de Bruxelles

La Belgique commémore ce jeudi les attentats de Bruxelles et Zaventem du 22 mars 2016. Les hommages organisés aujourd’hui sur les lieux des attaques sont avant tout pensés par et pour les victimes et leurs proches.

Cette année, pas de grands moments protocolaires comme l’an passé. Quelques prises de parole vont cependant avoir lieu, notamment au Memorial Garden, à proximité de l’aéroport de Zaventem. Le programme a été établi en collaboration avec les associations qui représentent les victimes et leurs familles.