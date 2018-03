Forest: avis négatif du collège sur la station de métro Albert

Nous prévoyons toujours des pluies faibles ou localement modérées, et en Ardenne et en Lorraine Belge des chutes de neige fondante ou temporairement encore des chutes de neige. Sur l'ouest et le nord, le temps deviendra graduellement généralement sec. Vers 15.00 h, les températures se situeront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré de secteur ouest.

14h 7°C 11 km/h 16h 7°C 14 km/h 18h 7°C 18 km/h 20h 5°C 9 km/h 22h 4°C 6 km/h